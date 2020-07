Cosa è andato a fare Casaleggio da Conte

Annalisa Cuzzocrea su Repubblica racconta oggi in un retroscena cosa è andato a fare Davide Casaleggio a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte. La storia parte dal mancato invito del presidente del Consiglio al presidente dell’Associazione Rousseau per gli Stati Generali e dalla cena dello stesso Casaleggio con Alessandro Di Battista, Enrica Sabatini e Pietro Dettori in una pizzeria a Testaccio:

Così, a Conte, Casaleggio porta una rassicurazione: «Non siamo io e Alessandro a volerti far cadere. Non ho mai pensato che votare un nuovo capo potesse indebolirti, quello che ho chiesto è che il Movimento continui a lavorare con il suo metodo e sui suoi temi». Quanto alle regionali, sanno entrambi che Beppe Grillo è convinto che – dove c’è ancora la possibilità come in Liguria, Marche e forse perfino in Puglia – bisogna fare di tutto per andare col Pd. Il fondatore lo ha detto a tutti quelli che ha sentito. «L’importante è che le intese si votino su Rousseau», si è limitato a ripetere in queste ore Casaleggio. Il punto, però, non è questo.

Il punto è che accogliendo il capo ella piattaforma Rousseau, e cioè la seconda persona – dopo Grillo – prevista dallo statuto del Movimento 5 stelle, Conte rafforza il suo ruolo nel Movimento. Tenta la conciliazione tra l’anima governista e quella più legata alle origini. E facendolo cerca di arginare le spinte di quei 5 stelle che vorrebbero un rimpasto di governo, o magari un esecutivo che faccia a meno di lui. Allo stesso tempo, però, consente al manager di fare quel che ha cominciato a fare già all’epoca del governo giallo-verde: usare il biglietto da visita di “leader” del principale partito di governo per aumentare il giro d’affari della Casaleggio Associati.