Cortina Summer Party 2020: il positivo al Coronavirus e la “caccia” a 500 persone

“Abbiamo trovato una persona positiva al Cortina Summer Party 2020“. Il governatore del Veneto Zaia oggi durante la conferenza stampa in diretta Facebook ha annunciato che chi ha partecipato all’evento che si è tenuto presso il Rifugio Socrepes, circa 500 persone, è invitato a sottoporsi al test del tampone

Cortina Summer Fest: il positivo al Coronavirus e la “caccia ” a 500 persone

“A questo evento hanno partecipato 500, 600 persone quindi siamo attivi nel “contact tracing” cercando di risalire a tutti i contatti quindi avviso tutti quelli hanno partecipato all’evento di recarsi allo screening “drive-in” che sarà allestito presso lo Stadio del Ghiaccio di Cortina domani dalle 14.30 alle 18.30″, ha spiegato Zaia.

Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in diretta Fb sull’aggiornamento dei casi Covid, facendo riferimento al “Summer Fest di Cortina” che si è svolto “il 20 agosto” e al quale hanno preso parte “500-600 persone”. Zaia ha invitato chi “vi ha partecipato a recarsi al drive-in allo stadio del ghiaccio di Cortina domani dalle 14.30 alle 18.30” per effettuare un “tampone precauzionale”. Il governatore ha anche annunciato di aver firmato l’ordinanza per rendere facoltativo il test Covid-19 per chi ritorna da un soggiorno dalla Sardegna. “Non è possibile l’obbligatorietà – ha commentato Zaia – non avendo noi il supporto dalla norma nazionale, ma i cittadini possono fermarsi al ‘point’ dell’aeroporto oppure ai punti di accesso rapido delle Ulss su base volontaria. Lo facciamo in maniera prudenziale, la Sardegna non è un lazzaretto, ma per essere performanti su una situazione contingente”, ha concluso. I tamponi saranno gratuiti per chi ne farà richiesta. Il ragazzo positivo a Cortina era rientrato dalle vacanze in Sardegna. Oggi in Veneto sono stati individuati 132 positivi al Coronavirus in più rispetto a ieri. Sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, arrivato a 7036, 512 in più.

foto da Cortina Red Squirrel

