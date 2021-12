Come Formigli e il dottor Grio in dieci minuti hanno smontato tutte le bufale sul vaccino | VIDEO

Corrado Formigli impegna circa dieci minuti della sua trasmissione, PiazzaPulita, per smontare una a una le bufale più comuni sui vaccini che vengono diffuse e rallentano la campagna di immunizzazione di chi ancora non si è convinto a farsi iniettare il farmaco. Nel corso della puntata andata in onda ieri, facendosi aiutare dal primario del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Rivoli di Torino Michele Grio, ha affrontato l’argomento dando voce a un esperto autorevole senza prestare il fianco – come fatto da altri anche all’interno della stessa rete – a deliri no vax contrastati più con strilla che con argomenti. Formigli ha mostrato il video registrato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Piacenza che ritrae il no vax Marco Marchesin mentre – con la testa in un casco cpap – rivolge a tutti l’appello a vaccinarsi. Video che una frangia di no vax ha etichettato come “fake”, parlando di un “attore” già utilizzato per altri servizi televisivi, senza nessuna evidenza. “Se gli studi ancora non ci fanno capire bene quanto il vaccino sia efficace per proteggerci dal contagio – dice Formigli – è sicuro che ci protegge dall’aggravarsi della malattia, dal finire in terapia intensiva. Dobbiamo combattere le fake news, per aiutare le persone a compiere un gesto di protezione individuale ma anche dall’alto valore civico”.



1. I vaccinati e non vaccinati si contagiano allo stesso modo

“Lo dicono i no vax, e i no green pass. No, da vaccinati ci si contagia molto meno, e si è molto meno contagiosi. Il virus viene rapidamente neutralizzato dal vaccino, e lo dicono tutti gli studi internazionali”.

2. I vaccini sono sperimentali

“No, i vaccini che usiamo sono stati approvati dalle principali agenzie regolatrici e di controllo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, e nell’Unione europea. Nel mondo sono state somministrati 8,4 miliardi di dosi”.

3. Le terapie intensive sono piene di vaccinati

“No, no, nelle terapie intensive ci sono 16 volte di più i non vaccinati. Nel concreto, dai dati dei 16 ospedali sentinella i no vax sono al 74%, i vaccinati hanno in media 70 anni e nell’80% hanno altre patologie. I non vaccinati hanno un’età media 64 anni e altre patologie nel 52% dei casi”.

4. Ci nascondono gli effetti avversi del vaccino

“Voi avete presente cosa viene somministrato ai no vax in terapia intensiva? Ve lo faccio raccontare da Michele Grio, primario di Rianimazione e anestesia all’Ospedale Rivoli di Torino”.

Grio entra in studio portando un carrellino pieno di farmaci. “Una piccola rappresentanza di quelli che somministriamo, sono circa 50 tra fiale, flaconi, flaconcini e compresse. Hanno tutti effetti collaterali ma sono farmaci comuni, nessuno ha paura di prenderli. Alcuni possono avere reazioni allergiche letali, altri danneggiano i reni. Un letto di terapia intensiva costa 2500 euro al giorno da vuoto, con un paziente arriva tra 10mila e 20mila”.