Il corpo di SAOR abbandonato sul marciapiede

Christian Ballena in arte SAOR è stato trascinato e abbandonato sul marciapiede di via Anassimandro a Tor Pignattara dopo essere morto. A questa conclusione sono giunte le indagini dopo aver visionato le telecamere della zona in cui è stato ritrovato domenica mattina all’alba senza vita e sprovvisto di cellulare e occhiali da vista (il portafogli era ancora nella sua tasca).

Il corpo SAOR abbandonato sul marciapiede

Scrive oggi Flaminia Savelli su Repubblica Roma che sono dieci in tutto gli occhi elettronici lungo il perimetro della strada dove è stato ritrovato il giovane.Il ragazzo non mostrava alcun segno di aggressione: esclusa fin dall’inizio la pista di una rapina finita male, i carabinieri del Casilino incaricati di scoprire cosa sia accaduto al 29enne quella notte stanno ora valutando altre ricostruzioni.

Gli investigatori sono in attesa degli esisti dell’esame autoptico (eseguito martedì ) e di quelli tossicologici fondamentali per stabilire cosa abbia causato il malore fatale per il cantante. Secondo un primo esame esterno effettuato dal medico legale, al momento del ritrovamento del corpo a Tor Pignattara, ha preso consistenza l’ipotesi che il ragazzo avesse assunto droghe. I sospetti nascono anche dalle tracce di sangue e dalle ecchimosi riscontrate sotto il naso: un ictus, forse dovuto appunto a un mix di sostanze, che avrebbe potuto causare una emorragia interna. Per gli investigatori, dunque, sarebbe una morte naturale quindi legata a una possibile overdose che però dovrà essere confermata dagli esiti dell’autopsia.

