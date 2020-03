Angelo Borrelli e il vero numero dei contagiati di Coronavirus

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, rilascia oggi un’intervista a Corrado Zunino per Repubblica per dire che il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 viaggiano a un ritmo più veloce della nostra burocrazia dopo il rallentamento, per il secondo giorno consecutivo, del numero dei contagiati. I veri numeri però sono messi in dubbio e il commissario dice che il rapporto di dieci a uno “è credibile”:

Sette giorni e supereremo i contagi della Cina, Il Paese dove il problema coronavirus è nato.

«La proiezione matematica è quella, non me lo sarei mai aspettato». Questo dato fa capire che, nella fase iniziale del contagio italiano, sono stati commessi alcuni errori.

«Il 31 gennaio questo governo ha dichiarato lo stato di emergenza e bloccato i voli da e per la Cina, mi sembra che abbiamo compreso subito che questa epidemia era una cosa seria». Evidentemente non è bastato. E pentito di non aver chiuso tutto subito?

«Come insegnano i protocolli di Protezione civile, l’intervento deve essere sempre proporzionato al rischio». II rischio, con i giorni, è diventato motto alto. In Lombardia ci sono stati ritardi e impreparazioni? I clinici hanno perso presto il controllo del pazienti contagiati.

«Il numero dei casi lombardi è stato subito soverchiante, i medici si sono buttati nella cura e non hanno avuto più tempo di fare indagini. Fin dall’inizio, va detto, ci sono stati comportamenti pubblici che hanno alimentato il problema nazionale».