L’assalto al parlamento della Serbia dopo l’annuncio del lockdown a Belgrado

A Belgrado una folla di dimostranti, scandendo slogan ostili al governo e al presidente Aleksandar Vucic, si è radunata davanti al parlamento, cercando di forzare gli ingressi nell’edificio. I manifestanti, scrive la Reuters, protestavano contro il lockdown previsto nella Capitale della Serbia questa settimana per arrestare la diffusione del Coronavirus e per i colloqui sul Kosovo che il presidente Aleksandar Vucic avrà la prossima settimana con Emmanuel Macron.

La polizia ha respinto i contestatori formando un massiccio cordone a difesa dell’ingresso del parlamento. Vi sono stati scontri, con il lancio di oggetti e sassi contro gli agenti, che hanno risposto con i lacrimogeni. A più riprese i manifestanti hanno tentato di forzare l’ingresso del parlamento ma sono stati respinti dalla polizia in assetto antisommossa. La polizia ha ripreso il controllo della situazione intorno alle 2 di notte.

There have been serious clashes in Belgrade, #Serbia. Protesters stormed the parliament building and have been clashing with police.

Read more about it here: https://t.co/bRr801nQ0P pic.twitter.com/mt3hFjcShW

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) July 8, 2020