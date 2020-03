Coronavirus: il trend dei contagi a Roma e nel Lazio

Sono 1.901 casi positivi, di cui 101 in terapia intensiva, 131 i guariti, 95 i deceduti nel Lazio alle prese con l’emergenza SARS-COV-2 e COVID-19. Il Messaggero oggi fa il punto sui contagi a Roma e nel Lazio segnalando che nel dettaglio si sta gradualmente riducendo il numero totale dei positivi sugli esaminati, i ricoveri non in terapia intensiva giornalieri si stanno assestando sull’8 per cento, quelli in terapia intensiva sul sette. L’incremento giornaliero dei morti dopo un picco del 21 per cento, è tornato intorno a un 15 per cento.

In particolare, la Asl Roma 1 registra 16 nuovi casi positivi al Covid-19 e 697 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’ospedale San Filippo Neri per 40 posti Covid, disponibili entro sabato. La Asl Roma 2, invece, registra 14 nuovi casi positivi al Covid-19. Mentre 33 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’ospedale Pertini saranno disponibili ulteriori 32 posti letto da lunedì 30 marzo, diventeranno 64 entro il 5 aprile. Si sta lavorando per attivare 57 posti letto all’ospedale Vannini. Altri 13 casi positivi si sono registrati nella Asl Roma 3. Mentre tutti i componenti della prima famiglia contagiata a Fiumicino risultano guariti. Inoltre, 448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra dell’ospedale Grassi per attivare ulteriori posti letto dedicati. La Asl Roma 4 registra 20 nuovi casi positivi e 870 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Da ieri mattina l’ospedale San Paolo è dedicato a Covid. Isolata la Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia che diventerà una struttura per pazienti Covid in isolamento domiciliare.

La Asl Roma 5 registra 16 nuovi casi positivi al Covid-19. Dal 28 marzo sono disponibili ulteriori 14 posti di terapia intensiva. La Asl Roma 6 registra 35 nuovi casi positivi al Covid-19 e 144 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Già operativi da ieri ulteriori 23 posti di pneumologia Covid all’ospedale dei Castelli che arriveranno a 73 posti dedicati. Entro sabato 28 marzo disponibili ulteriori 7 posti di terapia intensiva.

