Coronavirus: come il Piano Regionale della Lombardia è stato travolto in 72 ore

Il Fatto Quotidiano spiega oggi in un articolo a firma di Davide Milosa come il Piano Regionale della Lombardia è stato travolto dal Coronavirus SARS-COV-2 e da COVID-19 in appena tre giorni.

Prima di quella metà di gennaio, l’Unità di crisi in Regione si era già riunita una prima volta il 9. Da quel momento e fino a ridosso del 20 febbraio poco si farà per prepararsi all’arrivo di Covid-19. Non solo, quella cifra non cambierà mai, nemmeno quando, a inizio febbraio, le immagini che arrivano dalla Cina si fanno drammatiche con decine di morti e centinaia di ricoveri. A partire dal 21 febbraio e dopo una riunione convulsa ai piani alti del Pirellone, quei 105 posti saranno polverizzati in meno di due giorni.

A oggi i letti in terapia intensiva per malati Covid sono 1.450, un numero dieci volte superiore alla cifra strategica fissata dai vertici regionali. Prima del focolaio zero di Codogno in Lombardia i letti di terapia intensiva erano 726, di questi circa 300 rientrano nel dato dei 1.450, il che significa che a partire dal 21 febbraio sono stati creati ex novo 1.150 posti, un numero che confrontato con i 105 previsti inquieta e non poco. Eppure, come già rivelato dal Fatto, nelle riunioni di febbraio all’Istituto superiore di sanità il dato di un collasso probabile delle terapie intensive viene più volte ribadito. Anche a fronte di simulazioni matematiche sulla curva del contagio. Nulla succede.