L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nella Regione Lazio secondo i dati del bollettino del 5 agosto: oggi 12 nuovi casi e un decesso.

I dati sul Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino del 5 agosto

Tra i nuovi positivi 3 sono casi di importazione: un caso dal Kosovo, uno da Albania e uno da India. Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo con un link a un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 5 i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una suora di rientro dall’Albania e ora ricoverata allo Spallanzani, avviato il contact tracing internazionale.

Quattro casi hanno un link ad un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di una ragazza di 19 anni con link ad un caso già noto e isolato e due casi di un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 17 anni fratello e sorella con link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 sono due i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un uomo italiano di rientro dal Kosovo per il quale è in corso l’indagine epidemiologica e un uomo di nazionalità del Senegal, in corso l’indagine epidemiologica. Infine per quanto riguarda le province un caso e zero decessi nelle ultime 24 ore e riguarda la Asl di Rieti. Si tratta di una donna con un link familiare ad un caso già noto e isolato

Leggi anche: Il focolaio a Pigna in Liguria