L’Asl 1 Imperiese sta tracciando i clienti che tra il 31 luglio e il 2 agosto hanno frequentato l’Osteria Martini di Pigna in Liguria per alcuni casi di positivi al coronavirus collegati al locale.

Il focolaio a Pigna in Liguria

I casi sono stati riscontrati a Pigna, in val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia. L’Asl 1 Imperiese ha così disposto un’attività di tracciamento dei contatti, estesa ai clienti che hanno frequentato l’Osteria Martini tra il 31 luglio e il 2 agosto scorsi. “Coloro che non sono ancora stati contattati dall’Asl 1, sono invitati ad autosegnalarsi – è scritto in una nota della direzione sanitaria – possibilmente entro il 7 agosto, contattando il Dipartimento di Prevenzione al numero di telefono 0184 534966 oppure inviando una mail a: bu.igsan.segr@asl1.liguria.it”.

Il Dipartimento di Prevenzione di Asl 1 fornirà le indicazioni di profilassi e di programmazione del tampone nasofaringeo per la ricerca di SarsCov2. Preventivamente, per i clienti che si sono recati nell’osteria tra il 31 luglio e il 2 agosto vige l’obbligo di attenersi alle misure di isolamento domiciliare fiduciario – ovvero alla permanenza presso il proprio domicilio senza ulteriori contatti esterni – fino all’esito del tampone. L’attività di ristorazione è stata chiusa nel corso della giornata del 2 agosto. L’ASl 1 invita tutti alla collaborazione al fine di agevolare l’attività di tracciamento dei contatti dei casi positivi. Ieri in Liguria si sono registrati due nuovi casi di Coronavirus e un decesso. I due positivi appartengono all’Asl 3 genovese. Gli ospedalizzati erano 21, nessun paziente in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva erano 613. Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento.