I dati del bollettino sull’andamento del Coronavirus in Regione Lombardia oggi 23 luglio: ci sono 82 nuovi positivi (ieri erano 51) e tre morti. Rimangono stabili a 17 unità i ricoverati interapia intensiva mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 139 (dieci in meno). I guariti o dimessi salgono a 113.

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 23 luglio

Sono 12 i debolmente positivi mentre 30 positivi sono stati scoperti in base ai test sierologici. L’incremento dei tamponi è pari oggi a 15086, che porta il totale a un milione e 232mila.

Per quanto riguarda gli incrementi per province, ci sono 27 nuovi positivi a Bergamo, 17 a Milano (di cui dodici in città) e 15 a Varese. Nel resto della Lombardia i numeri sono più bassi: solo 6 positivi a Brescia, 3 positivi a Cremona, Monza e Pavia e uno a Como. A Lecco, Sondrio e Mantova si registrano zero casi.

In totale in Italia oggi ci sono 306 nuovi casi, dieci morti e 214 guariti. Soltanto la Valle d’Aosta è a quota zero contagi. Oltre agli 82 nuovi casi della Lombardia, ci sono 55 in Emilia-Romagna. Trenta i contagi nella provincia autonoma di Trento. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Ieri i contagi totali erano 282. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214),. I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri.