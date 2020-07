Il bollettino del 23 luglio sul Coronavirus in Italia con i dati di oggi della Protezione Civile e del Ministero della Salute: ci sono 306 nuovi casi, dieci morti e 214 guariti. Soltanto la Valle d’Aosta è a quota zero contagi. In Lombardia ci sono 82 nuovi casi, 55 in Emilia-Romagna. Trenta i contagi nella provincia autonoma di Trento. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Ieri i contagi totali erano 282. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214),. I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri.

Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 23 luglio

Per quanto riguarda le altre regioni, ci sono altri 16 nuovi casi di positività da Coronavirus in Veneto. Ma a crescere è soprattutto il numero degli isolamenti domiciliari con altri 250 casi circa nelle 24 ore. Sono 657 i casi attualmente positivi in regione. Ventisei sono i nuovi positivi nel Lazio, che registra anche un decesso. Ci sono poi in Puglia nove nuovi casi tre dei quali rilevati nella provincia di Bari, altrettanti in quella di Lecce, uno nella provincia di Brindisi, uno in quella di Foggia e uno fuori regione. In Toscana invece ci sono quattro nuovi casi, nessun decesso e otto guarigioni. È quanto riporta il bollettino giornaliero dell’Agenzia regionale di sanità e dell’unita’ di crisi. Sono 15 oggi i pazienti ricoverati in area Covid (+2 rispetto a ieri). Mentre resta 1 paziente in terapia intensiva. In Sardegna poi ci sono due nuovi contagi nelle province di Nuoro e Sassari. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 101.231 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto sette, nessuno in terapia intensiva, mentre sette sono le persone in isolamento domiciliare. Come detto, aumentano i nuovi focolai, come quelli che totalizzano 20 casi i nuovi casi nella Provincia autonoma di Trento: 4 sono riferibili a una famiglia del Kosovo residente a Pergine, mentre 16 riguardano il focolaio alla Bartolini (Brt) di Rovereto, azienda che svolge servizio di corriere espresso già colpita dalla pandemia a Bologna. Sono 16 i nuovi positivi su 2.112 tamponi rilevati nelle ultime 24 ore in Campania. Due casi si registrano sull’isola di Ischia (si tratta di cittadini stranieri), due in provincia di Napoli (Cimitile e Giugliano), due nel Casertano (Teano e Mondragone). La provincia più colpita è Salerno: tre casi nel capoluogo, tre a Pontecagnano, due a Cava dei Tirreni e altri due nel piccolo centro turistico di Pisciotta, dove il sindaco con propria ordinanza ha ripristinato l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

Nelle ultime 24 ore è stato accertato un solo nuovo caso di Covid-19 nelle Marche, in provincia di Fermo, su 1.079 tamponi processati, 660 nel percorso nuove diagnosi e 419 in quello dei guariti. Ieri in Basilicata sono stati effettuati 295 tamponi e tre sono stati i positivi, riguardanti i tre stranieri, ora in isolamento domiciliare (uno a casa e gli altri due nei centri di accoglienza). I dati del bollettino quotidiano della task force regionale riguardano solo ed esclusivamente i lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata: i casi Covid lucani sono 3 (in isolamento domiciliare) mentre le persone guarite sono 372 e quelle decedute 28. Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo registrati nelle ultime 24 ore. Un’impennata che si traduce anche in un altro ricovero in terapia intensiva, che si aggiunge a quello di ieri. Restano invece 8 le persone ricoverate in ospedale, con 105 persone in isolamento domiciliare, 5 in piu’ di ieri. I decessi restano 470, mentre i dimessi/guariti con altre quattro persone sono in totale 2.767. I dieci casi, come si legge nel bollettino del Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo, fanno riferimento 2 alla Asl de L’Aquila (dove se ne contano complessivamente da inizio emergenza 249); 3 alla Asl di Chieti (834 i positivi in tutto); 4 alla Asl di Pescara (1.605 il totale). A questi si aggiungono i 645 di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 3 casi (+1 rispetto a ieri), non è indicata la provenienza. Due contagiati in più in Calabria come in Umbria, uno a Bolzano.