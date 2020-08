Ieri sono stati registrati 91 nuovi casi, l’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione è in trend ascendente: i contagi nelle ultime 24 ore sono 154, si registrano due nuovi decessi.

Coronavirus oggi Lombardia: il bollettino per il 20 agosto

La Regione Lombardia non specifica niente sui nuovi casi se non che 30 sono debolmente positivi e 5 sono stati tracciati a seguito di test sierologici. Aumenta il numero dei tamponi che dai 9000 di ieri passa a 13.757 per un totale complessivo di 1.446.233. Da oggi sono attivi i tamponi per chi atterra a Malpensa ma i passeggeri che rientrano da Malta, Grecia, Spagna o Croazia non possono fare il test se non sono residenti nella regione. A segnalare la vicenda è stato anche il consigliere regionale lombardo del Pd, Pietro Bussolati, che era a Malpensa questa mattina. I guariti aumentano di 51 per un totale da inizio emergenza di 75.449. Oggi si registrano aumenti tra i ricoveri sia in terapia intensiva dove i pazienti sono 16, 2 in più rispetto a ieri, sia tra i malati ospedalizzati nei normali reparti covid: sono 155, in aumento di 4.

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi contagi nelle province Milano, Bergamo e Brescia registrano un’impennata di contagi. A Milano ce ne sono 47 in più rispetto a ieri e di questi ben 26 si trovano a Milano città. A Bergamo i casi sono 27 e a Brescia 23. Anche Mantova è in rialzo rispetto a ieri con 18 nuovi positivi. Como ne ha 12, Varese 6. Cremona e Sondrio sono a 3 casi per provincia, Lecco e Lodi a 2. Solo Pavia oggi è a zero casi.

Leggi anche: A Malpensa tamponi solo ai lombardi