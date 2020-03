Una serie di accertamenti conoscitivi sono stati avviati dalla procura di Torino sulla situazione alle Molinette, dove sono state attivate tutte le procedure di prevenzione e sicurezza in seguito all’ingresso di una coppia di pazienti risultati positivi solo in un secondo tempo al coronavirus. I due non avevano dichiarato di avere ricevuto una visita dal figlio, che lavora a Lodi. Oggi tutti e due sono peggiorati e per il marito si è reso necessario il ricovero nel reparto di rianimazione: le sue condizioni sono giudicate piuttosto gravi. La donna invece è stato trasferita all’Amedeo di Savoia, l’ospedale attrezzato per le infezioni.

Coronavirus: cos’è successo alle Molinette

Una “mancata comunicazione” che ha bloccato un intero reparto dell’ospedale nella notte: “Il pre-triage era stato effettuato correttamente – ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi – l’unica cosa è che questi signori si sono dimenticati di comunicarci che il figlio, che era andato a trovarli un paio di volte, lavora nella zona rossa di Lodi. Purtroppo questo ha fatto sì che sia stato necessario isolare personale sanitario, che in questo momento per noi è preziosissimo. Speriamo dunque in comportamenti responsabili da parte di tutti”. “I dettagli sono importanti. Ai pazienti dico di non avere paura, di raccontare le cose, perché le informazioni prima arrivano e meglio è”, ha detto invece il direttore sanitario dell’ospedale Molinette di Torino, Giovanni La Valle.

Secondo quanto si apprende, non c’è nessun rischio per gli altri ricoverati, che in termini precauzionali sono stati comunque spostati in altri reparti dell’ospedale. Sono già in corso le analisi epidemiologiche per mettere in sicurezza operatori ed eventuali visitatori, che hanno avuto contatti con i due pazienti. Intanto sale a tre il bilancio dei decessi in Piemonte a causa del Coronavirus. È mancata nella notte a Novi Ligure una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva del test. Il quadro clinico dell’anziana è peggiorato improvvisamente ed è deceduta nella fase di trasferimento in rianimazione.