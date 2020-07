Ci sono 34 nuovi positivi e un morto; 164 sono i guariti o dimessi mentre sono stabili i numeri dei ricoverati in terapia intensiva (21) e non in terapia intensiva (151)

L’andamento del coronavirus nella Regione Lombardia oggi 21 luglio nei dati del bollettino: ci sono 34 nuovi positivi e un morto; 164 sono i guariti o dimessi mentre sono stabili i numeri dei ricoverati in terapia intensiva (21) e non in terapia intensiva (151). Dei positivi, 15 vengono definiti debolmente positivi mentre 13 sono stati scoperti in seguito ai test sierologici.

Coronavirus in Lombardia oggi: il bollettino con i dati del 21 luglio

Il bollettino di Regione Lombardia fa sapere che oggi sono stati effettuati 5973 tamponi mentre l’incremento dei casi per provincia dice che ci sono nove nuovi positivi a Milano di cui 3 in città, 7 a Brescia e 6 a Bergamo. Tre sono i nuovi positivi a Sondrio mentre due positivi in più sono stati contati a Cremona, Monza e Pavia. C’è un solo nuovo positivi a Lodi come a Varese e a Mantova mentre Como è a quota zero.

I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181). E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

