In Lombardia oggi 19 luglio ci sono 33 nuovi casi di coronavirus secondo il bollettino della Regione: 15 sarebbero debolmente positivi mentre 13 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Nessun decesso segnalato; il totale rimane di 16788.

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 19 luglio

Rimangono stabili a quota ventidue i ricoverati in terapia intensiva mentre scendono di una unità a 148 i ricoverati non in terapia. Ieri sono stati effettuati 7039 tamponi. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, ci sono sette casi in più a Milano di cui 4 in città, sette anche a Bergamo e Monza e sei a Brescia. Tre sono i nuovi positivi a Cremona mentre c’è un solo positivo a Como, Pavia e Varese. Lecco, Sondrio, Lodi e Mantova sono a quota zero.

Sono invece 51 i nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo i dati diffusi dalla Regione, e aggiornati alle 18, sono stati scovati con 2.730 tamponi, 42 sono asintomatici e la gran parte di loro fa parte di focolai già noti o sono appena rientrati dall’estero e quindi sottoposti al test. Non si è registrato nessun decesso. I casi attivi sono 1.266 (32 in più di ieri), ma calano i ricoverati nei reparti Covid (81, -4), ai quali si aggiungono le otto persone che restano ricoverate in terapia intensiva. Le province dove è stato riscontrato il maggior numero di casi sono Reggio Emilia (11) e Ravenna (9).