I dati del bollettino della Regione Lombardia di oggi sull’andamento del coronavirus: sono 63 i nuovi casi positivi in Lombardia (di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 debolmente positivi) e 5 i decessi (totale complessivo 16.765).

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del 15 luglio nel bollettino della Regione

Il numero delle persone guarite o dimesse oggi in Lombardia arriva a 70.936 (+475, di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi). Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è sceso a 23 (-4). Aumenta invece leggermente invece il numero di ricoveri negli altri reparti (177, uno più di ieri). I decessi sono stati 5 per un totale complessivo che sale a 16.765. Fra i nuovi positivi, 18 si sono registrati a Milano (di cui 10 in città), 15 a Bergamo e 8 a Brescia. Ci sono poi tre positivi a Lecco e nella provincia di Monza e Brianca. Uno a Cremona, Sondrio, Lodi, Pavia. Nessun positivo a Como e Varese.

La Lombardia fa registrare 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 38,8% del totale odierno nazionale (162), in risalita rispetto a ieri, ma sempre a livelli più bassi della media delle ultime settimane. I nuovi casi sono 21 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Emilia Romagna.

