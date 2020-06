Ci sono 143 casi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e soltanto tre decessi nel bollettino della Regione Lombardia sull’emergenza COVID-19 oggi 22 giugno. “Anche oggi possiamo commentare notizie sostanzialmente positive. In particolare continuano a diminuire i numeri dei ricoverati e dei dimessi, così come va rilevato che tra i 143 nuovi casi positivi, 64 sono riferibili a test sierologici e che, complessivamente 83 sono ‘debolmente positivi’. Da specificare anche che 2 casi riguardano operatori socio sanitari e 5 gli ospiti delle RSA. I decessi, infine, sono tre”, dice l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 22 giugno

I dati di lunedì 22 giugno della Regione dicono che oggi si sono effettuati solo 7776 tamponi ma i ricoverati in terapia intensiva sono scesi di due unità e quelli non in terapia di 213. I guariti o dimessi sono 345 mentre i positivi dall’inizio della pandemia sono 93111. Il totale dei decessi sale a 16573.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, a Milano ci sono 23 positivi in più di cui 15 in città, 51 sono i positivi a Bergamo dove è in corso l’analisi sierologica della popolazione mentre 20 sono i positivi a Brescia. Ci sono poi 18 positivi a Varese, 13 a Como, otto a Cremona e cinque a Monza. A Lodi, Mantova e Sondrio è stato scoperto un solo positivo mentre a quota zero sono Pavia e Lecco.

Per quanto riguarda il resto d’Italia, i casi attualmente positivi sono 13.638 in Lombardia, 1.970 in Piemonte, 1.154 in Emilia-Romagna, 585 in Veneto, 360 in Toscana, 250 in Liguria, 945 nel Lazio, 505 nelle Marche, 133 in Campania, 218 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 72 in Friuli Venezia Giulia, 394 in Abruzzo, 141 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 13 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata. La Regione Marche ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, aggiungendo tre casi precedentemente non inseriti. Sono 23 nelle ultime 24 ore le vittime da Coronavirus in Italia, a fronte delle 24 di ieri, ossia di nuovo il livello più basso da inizio marzo. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.657.