La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia con i dati della regione dopo i 201 positivi e 4 decessi di ieri: 324 contagi e 5 decessi. I tamponi effettuati sono 24.691. I pazienti in terapia intensiva sono 35, uno in più di ieri. I ricoverati sono 298, 9 in meno nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 1 ottobre

La suddivisione dei contagi nelle province: Milano: 168, di cui 110 a Milano città; Bergamo: 18; Brescia: 25; Como: 9; Cremona: 1; Lecco: 1; Lodi: 8; Mantova: 5; Monza e Brianza: 22; Pavia: 20; Sondrio: 1; Varese: 39.

“Da un punto di vista sanitario la Lombardia in questo momento è in condizioni buone, l’indice di infezione è sotto l’1, è 0,75 e il numero dei nuovi contagiati è percentualmente basso. Adesso sappiamo come intervenire, tutto dipende dalla disponibilità dei cittadini a rispettare le regole”. Lo a detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana al Festiva delle Città organizzato da Ali