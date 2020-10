Dopo i 2.975 nuovi contagi e i 21 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Lombardia con i numeri della regione: 1.687 casi e 6 decessi. Sono stati effettuati 14.577 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 113, 3 in più di ieri. I ricoverati sono 1.136, in aumento di 81 rispetto a ieri.

Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati della Regione per il 19 ottobre

“Quello che vediamo è che il contagio circola più velocemente nelle zone che sono state meno colpite la volta scorsa, quando è intervenuto il lockdown. Milano era stata colpita marginalmente. Invece questa volta la ripresa delle attività ha visto Milano e altre zone della Lombardia riprendere”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il direttore sanitario dell’Ats Milano Vittorio Demicheli. “Quello che ci preoccupa è che non sappiamo esattamente in una grossa metropoli la velocità con cui il fenomeno si può verificare. Ieri la nostra Ats ha lanciato un allarme e un invito ai cittadini a fare ciascuno la propria parte. Ciascuno dovrà rinunciare a qualcosa, perché in questo momento la fase del contenimento purtroppo è inefficace. Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa”, conclude.