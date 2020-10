Dopo l’ennesimo record di contagi giornalieri con i 11.705 casi e 69 decessi di ieri l’aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 9.338 casi e 73 decessi. Oggi un numero inferiore di tamponi: 98.862. I pazienti in terapia intensiva sono 797, 47 in più rispetto a ieri. I ricoverati aumentano di 545, in totale sono 7.676.

Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 19 ottobre

I nuovi casi ripartiti nelle regioni: nel Lazio 939 casi e 9 decessi; in Lombardia 1.687 casi e 6 decessi; nelle Marche 98 positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore con 694 tamponi processati. Sono stati effettuati 1.217 test: 523 nel percorso guariti e, appunto, 694 nel percorso nuove diagnosi. Dei 98 nuovi casi 16 sono stati registrati in provincia di Macerata (1.655), 57 ad Ancona (2.513), 13 a Pesaro Urbino (3.289), quattro a Fermo (794), cinque ad Ascoli Piceno (955) e tre fuori regione (350). In Basilicata 80 positivi su 1.330 tamponi esaminati fra sabato scorso e ieri sono risultati positivi: le vittime del coronavirus in regione sono salite a 39. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 52 (uno solo in terapia intensiva, a Potenza). In Alto Adige sono stati registrati 85 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore su 1.279 tamponi. C’è anche un nuovo decesso. Sono 67 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre 23 sono i pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva che sono sette. In Veneto, nelle ultime 24 ore 502 contagi in più rispetto a ieri. Non ci sono nuovi decessi. Negli ospedali continuano a crescere i degenti, 496 (+19) nei reparti non critici, dei quali 396 positivi; nelle terapie intensive restano 52 i pazienti ricoverati, con 44 positivi. In Molise 38 nuovi casi e zero decessi. In Abruzzo sono 159 i casi registrati su 2.176 tamponi effettuati. Non si registra alcun decesso. Invariata anche la situazione delle terapie intensive dove restano in 13. Cresce, invece, il numero dei ricoverati in ospedale dove si trovano in 197 (+27 rispetto a ieri). Del totale dei casi positivi, 1367 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+80 rispetto a ieri), 1347 in provincia di Chieti (+8), 2204 in provincia di Pescara (+8), 1333 in provincia di Teramo (+55), 47 fuori regione (+3) e 55 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Toscana 986 nuovi casi positivi nelle ultime ventiquattro ore. Su 10.851 persone malate, la quasi totalità si trova in isolamento a casa (10.340), perché non ha bisogno di particolari cure sanitarie, e solo 511 sono comunque ricoverati in ospedale, 71 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 62, 7 in più rispetto a ier. Si contano anche dodici morti (sei uomini e sei donne, età media 87 anni), che fanno lievitare a 1.206 il numero dei decessi da febbraio quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Su 23.788 persone che hanno contratto il virus, in base alla provincia di residenza o domicilio 6.867 interessano l’area delle città metropolitana di Firenze (347 in più rispetto a ieri), 1.580 Prato (37 in più), 1.677 Pistoia (78 in più), 1.923 Massa Carrara (67 in più), 2.649 Lucca (40 in più), 3.082 Pisa (193 in più), 1.239 Livorno (63 in più), 2.215 Arezzo (88 in più), 1.193 Siena (54 in più) e 813 Grosseto (19 in più). In Puglia su 2446 test eseguiti oggi i sono stati registrati 321 casi positivi. Ieri i casi positivi erano stati 301 a fronte di un numero assai più alto di tamponi: 4.633. I 321 nuovi casi sono così ripartiti: 165 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia residenza non nota. Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

In Sardegna si registrano 159 nuovi contagi (ieri nuovo record a 230), 116 rilevati attraverso attività di screening e 43 da sospetto diagnostico. Non si registrano nuove vittime, in tutto 174. In totale sono stati eseguiti 231.011 tamponi con un incremento di 2.306 test rispetto all’ultimo aggiornamento. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi sono 210 (+2), 33 (+4) quelli in intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.259. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.533 (+45) pazienti guariti, più altri 46 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 6.255 casi positivi complessivamente accertati, 1044 (+46) sono stati rilevati nella Città Metropolitana. Sale a 61, con un incremento di 6 pazienti, il numero dei ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus in Piemonte. Negli altri reparti l’incremento è di 103 ricoveri, il totale arriva a 883. I nuovi casi positivi accertati sono 933 (di cui il 57% asintomatici), a fronte di 9.564 tamponi processati. Con un numero di poco superiore di test, 9721, ieri era di 1123 contagi in più. Ci sono stati 5 decessi, che portano il totale, dall’inizio della pandemia, a 4203. I nuovi guariti sono 71 mentre734 pazienti sono “in via di guarigione”. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.663. Ancora in aumento i casi in Campania, a fronte di un numero ridotto di tamponi. Oggi i positivi sono 1.593, di cui 79 sintomatici e 1.514 asintomatici. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 12.695. I deceduti del giorno sono 21, ma l’unita’ di crisi precisa che si tratta di persone decedute tra il 1 e il 17 ottobre, registrati solo nella giornata di ieri. I guariti sono 123. Sono 85 le persone ricoverate in terapia intensiva , 7 in più rispetto a ieri. Al momento 113 i posti letto di terapia intensiva attivi su base regionale. Sono invece 849 i posti letto di degenza occupati, 35 in più rispetto al dato di ieri, a fronte di 925 posti letto di degenza complessivi (21 nuovi posti letto attivati nelle ultime 24 ore). Non si ferma la crescita del numero di casi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta. Nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino dell’unità di crisi (sulla base dei dati forniti dall’Usl) – sono stati registrati 130 i nuovi contagiati. Il totale dei casi positivi sale così a 658. I tamponi effettuati sono stati 453. Oggi sono stati rilevati 90 nuovi contagi (1.281 tamponi eseguiti) e tre decessi in Friuli Venezia Giulia (si tratta di una donna del 1927 di Pulfero, un uomo del 1943 di Monfalcone e una donna del 1936 di Valvasone Arzene). Scendono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 62 i ricoverati in altri reparti. Record di contagi oggi in Calabria, sono 108 i casi riscontrati nella regione su 1.476 tamponi effettuati. Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive e’ salito a 2.869, al momento in cura presso le strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 1.170 persone (71 ricoveri, 1.099 a domicilio). Salgono a 5 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre a Catanzaro, una a Reggio Calabria, una a Cosenza. Sono 362 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.019 gli attuali positivi e passano a 593 i ricoverati in ospedale con un incremento di 30 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 72 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 521 i ricoveri in regime ordinario, 28 in più di ieri. Sono 6.426 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 3252 ieri erano stati 6390. Anche oggi si registrano nuove vittime, sono 3 i decessi che portano il totale a 368. I guariti sono 130