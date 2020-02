Le liste nere dei contagiati a Ischia

Il Mattino di Napoli racconta oggi che a Ischia è spuntata una specie di “lista nera” dei malati o contagiati da Coronavirus nell’isola.

«Siamo venuti a conoscenza attraverso alcuni media che alcuni ischitani hanno diffuso sui social network un fantomatico modulo destinato all’Asl Napoli 2 Nord, che consiste in una segnalazione da parte di privati cittadini di terze persone che abbiano frequentato di recente le aree geografiche da cui è iniziata la diffusione Coronavirus. Tale modulo – avverte il direttore generale Antonio D’Amore- non è assolutamente stato prodotto dagli uffici aziendali, non ha alcuna rilevanza in termini di sanità pubblica e lede le norme a tutela della privacy».

L’Azienda sanitaria fa sapere dunque che segnalerà al Garante nazionale per la Privacy quanti invieranno agli uffici aziendali questo modulo e verificherà se esistono i presupposti per effettuare denuncia all’Autorità giudiziaria. «Siamo davanti all’ennesima fake news», continua D’Amore, che puntualizza come «tali iniziative sono illecite, inutili e pericolose. Stiamo lavorando con grande fatica per gestire al meglio questa situazione e operazioni come queste non fanno che danneggiare i medici e gli infermieri che stanno lavorando al massimo in questi momenti.Un modulo come questo, inoltre, va esattamente in senso opposto al senso di solidarietà ed unità che dovremmo avere per gestire al meglio questo momento di stress collettivo».