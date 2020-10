Dopo i 543 casi e 5 decessi di ieri la situazione aggiornata sul Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento

Coronavirus Lazio oggi: il bollettino della regione per il 15 ottobre

Nel Lazio i laboratori d’analisi privati potranno effettuare, oltre ai test rapidi antigenici, anche il tampone molecolare per la ricerca del Covid, che finora era esclusivamente prerogativa delle Asl. A prevederlo un “addendum” dell’accordo siglato tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Federlazio e Unindustria. L’obiettivo e’ di limitare le lunghe file nei drive-in. Secondo la procedura concordata, il tampone rapido sara’ utilizzato come primo screening dei casi sospetti. Chi risultera’ positivo, potra’ effettuare subito il tampone molecolare. Il costo sara’ sempre quello calmierato di 22 euro, senza maggiorazioni in caso di secondo tampone. I laboratori della rete Coronet di afferenza per i campioni risultati positivi ai test antigenici dei laboratori privati sono: per la Asl Roma1 il Policlinico Umberto I e Ao Sant’Andrea, per la Asl Roma 2 l’Ao San Giovanni e del Policlinico Tor Vergata, per la Asl Roma 3 l’Ifo e Ao San Camillo-Forlanini, per la Asl Roma 4 l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, per la Asl Roma 5 l’Istituto Zooprofilattico e per la Asl Roma 6 quello di Genzano. Per il resto delle province i rispettivi laboratori già inseriti nella rete Coronet. “Questa modalità consente di ampliare la rete dei test antigenici ai laboratori privati che hanno aderito e nel contempo garantire agli utenti che dovessero risultare positivi al test antigenico di effettuare il solo prelievo per il molecolare di convalida che viene inviato ai laboratori riconosciuti nella rete Coronet”, conclude l’Unità di crisi.