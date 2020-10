Dopo il record di contagi giornalieri di ieri, con 7.332 casi e 43 decessi, l’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati per il 15 ottobre della Protezione Civile

La ripartizione dei nuovi contagi nelle regioni: in Veneto oggi 600 nuovi positivi i e 7 decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 40, 5 in più rispetto a ieri. I ricoverati nelle ultime 24 ore crescono di 8 per un totale di 279. Quasi 13 mila gli isolamenti domiciliari (12.972 per la precisione). In Alto Adige sono 98 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore, su 1.743 tamponi. Restano stabili, rispetto ad ieri, i ricoveri: 60 pazienti sono curati nei normali reparti ospedalieri; 3 in terapia intensiva e 33 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In Molise i nuovi casi sono 30, non ci sono nuovi decessi. Scendono di 2 i ricoverati. In Umbria 263 nuovi casi. Sono 140 i nuovi casi individuati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 9,6% rispetto ai 1.451 tamponi processati nell’arco della giornata nel percorso per le nuove diagnosi, mentre ieri i positivi sono stati 166, il 9,3% dei 1.777 test. I casi ripartiti nelle province: 23 in provincia di Ascoli Piceno, 42 in quella di Ancona, 25 in quella di Macerata, 32 nel Fermano e 18 in provincia di Pesaro-Urbino. In Basilicata ono stati registrati 48 nuovi casi su 986 tamponi analizzati: Di questi 48 contagi 11 riguardano persone pugliesi che hanno fatto il test nella provincia di Matera. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 438 e 36 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 203 nuovi casi. Dei nuovi casi, 83 sono riferiti ad un unico focolaio in una struttura per anziani della provincia dell’Aquila. . Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 491 (si tratta di una 81enne e di una 57enne della provincia di Chieti). 159 pazienti sono ricoverati in ospedale in aumento di 5 nelle ultime 24 ore; diminuiscono i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 10, 5 in meno rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 1083 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+136 rispetto a ieri), 1258 in provincia di Chieti (+12), 2127 in provincia di Pescara (+40), 1095 in provincia di Teramo (+13), 44 fuori regione (+1) e 41 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Toscana 581 casi in più rispetto a ieri.. I ricoverati sono 322 (47 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un’età media di 82 anni,1 a Firenze, 1 a Pisa. Sono 5.684 i casi complessivi ad oggi a Firenze (143 in più rispetto a ieri), 1.430 a Prato (56 in più), 1.372 a Pistoia (50 in più), 1.741 a Massa (28 in più), 2.362 a Lucca (57 in più), 2.497 a Pisa (65 in più), 1.044 a Livorno (45 in più), 1.872 ad Arezzo (75 in più), 974 a Siena (50 in più), 736 a Grosseto (12 in più)