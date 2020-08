Dopo i 156 nuovi casi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: oggi 148 casi e zero decessi con 13mila tamponi effettuati

Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 31 agosto

Il bollettino della Regione specifica che tra i nuovi contagi 75 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%). Spiega l’assessore alla Sanità D’Amato: “Da domani pomeriggio attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Sono partiti questa mattina i test rapidi volontari e gratuiti al Porto di Civitavecchia per gli imbarchi verso la Sardegna, mentre diminuiscono i casi di rientro. Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l’indagine epidemiologica. La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati tutti sottoposti a tampone”. Nella Asl Roma 1 sono 30 i casi nelle ultime 24ore: ventisei i casi di rientro, ventiquattro con link dalla Sardegna, uno dal Marocco e uno dalla Romania mentre quattro sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 26 positivi: tra questi sedici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, cinque dalla Spagna, uno dall’Emilia-Romagna e uno dal Bangladesh, sono quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 19 contagi: uno con link dalla Sardegna, uno individuato al test sierologico e undici casi hanno un link con un cluster noto e isolato dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 4 positivi nelle ultime 24 h e tra questi uno con link dalla Sardegna, tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, due dal Piemonte. Un caso individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl Roma 6 39 casi: di questi nove sono di rientro, otto con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna, due sono i casi con link al CAS Un Mondo Migliore e ventisette i casi con link al cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli istituto a Genzano. Nelle province si registrano 22 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono otto i casi e di questi due con link dalle Marche e uno dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano quattro casi e di questi due con link dalla Sardegna e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Viterbo sono sette i casi e sono due con link dalla Sardegna e tre casi sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono tre i casi e si tratta di un cluster familiare noto e isolato.

Intanto Alessio D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, ospite di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus ha spiegato: “Stiamo combattendo dal 29 gennaio” e “oggi siamo in una fase diversa rispetto al passato perché i casi che individuiamo sono asintomatici, li andiamo a scovare attraverso un’attività di testing e poi di tracciamento. I numeri non allarmanti, l’incidenza dei positivi sui test effettuati è relativamente bassa”. Sui rientri dalla Sardegna “stiamo facendo un lavoro enorme, innanzitutto al porto di Civitavecchia dove solo ieri sono stati fatti circa 3mila tamponi per i viaggiatori in arrivo – ha aggiunto D’Amato – Avremmo preferito una modalità diversa di reciprocità, purtroppo non è stata possibile, non per colpa nostra. Ma questo non ci ha fermato. Stiamo preparando anche un documento tecnico. Evidentemente in Sardegna c’è stato un calo di attenzione sulle misure di sicurezza preventive che andavano attuate. Autorità terze dovranno verificare se c’è stato il rispetto delle regole – ha concluso l’assessore – A noi interessa tutelare la salute dei cittadini. Sta piano piano calando il numero dei positivi con la diminuzione degli arrivi”.

