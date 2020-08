Dopo i 1365 casi positivi di ieri i dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: oggi 996 casi. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno.

I dati della Protezione Civile per il 31 agosto sul Coronavirus oggi in Italia

I nuovi casi di contagio ripartiti tra le regioni: nel Lazio 148 casi e zero decessi; in Lombardia oggi 135 casi e due decessi; nelle Marche 2 positivi al coronavirus nelle Marche – uno in provincia di Pesaro Urbino, altro in quella di Ancona – in base ai 340 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi comprendono soggetti con una sintomatologia ‘paucisintomatica’. In Alto Adige 5 nuovi casi 5 su 904 test. Il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia in provincia di Bolzano sono 2.935. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 8, due di essi si trovano in terapia intensiva. Il numero dei decessi resta fermo da ormai quasi tre mesi a quota 292. Attualmente le persone in isolamento domiciliare sono 1.434, 171 delle quali hanno fatto rientro da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone totali guarite sono 2.453. In Veneto oggi 65 nuovi positivi: non ci sono vittime (totale 2.120). Salgono leggermente anche gli attuali positivi, che sono 2.387 (+42), ed è stabile la situazione negli ospedali, con 137 ricoverati di cui 51 (-2) positivi al virus. Nelle terapie intensive sale di un’unità il numero dei ricoverati (11) e dei positivi (8). Un nuovo caso di contagio, riguardante un lucano residente in Emilia Romagna e in isolamento domiciliare a Rionero in Vulture in provincia di Potenza, è stato rilevato in Basilicata su un totale di 277 effettuati sabato e ieri. Non ci sono nuovi decessi. In Abruzzo quattro casi in più rispetto a ieri. Non ci sono nuovi decessi. In Toscana 73 contagi in più rispetto a ieri. Dei 73 positivi di oggi, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, 1 per motivi di vacanza (Croazia), 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna). Sono 3.673 i casi complessivi ad oggi a Firenze (12 in più rispetto a ieri), 623 a Prato (1 in più), 825 a Pistoia (1 in più), 1.228 a Massa (7 in più), 1.536 a Lucca (11 in più), 1.066 a Pisa (5 in più), 557 a Livorno (5 in più), 842 ad Arezzo (22 in più), 509 a Siena, 485 a Grosseto (8 in più). Non si registrano nuove vittime. Anche in Puglia diminuzione dei casi: sono 38 a fronte però di un numero di test, 1974, in calo. I nuovi contagi riguardano in 28 casi la provincia di Bari, in 2 la provincia Bat, in 6 la provincia di Foggia, in 1 la provincia di Lecce, mentre 1 è di fuori regione. Non sono stati registrati decessi. In Umbria altri nove casi di coronavirus accertati a fronte di 505 tamponi analizzati. Stabili a 80 le vittime. In Calabria oggi 14 casi e nessun decesso.

