Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 24 agosto

Nella Asl Roma 1 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore: di questi ventisei sono di rientro, ventidue con link dalla Sardegna, due dalla Toscana, uno dalla Spagna e uno dall’Abruzzo. Nella Asl Roma 2 i nuovi positivi sono 36: ventisette sono di rientro, dodici con link dalla Sardegna, uno dalla Grecia, uno dalla Spagna e tredici hanno l’indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 12 casi: tra questi sette sono di rientro, cinque casi con link dalla Sardegna, uno dalla Croazia e uno da Malta. Due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due casi hanno un link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia. Nella Asl Roma 4 ci sono 12nuovi contagi: tra questi tre casi con link dalla Sardegna, cinque casi sono contatti di casi positivi già noti e isolati, un caso individuato al test sierologico e un caso con link al cluster ‘Malaspina’ dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 2 nuovi positivi nelle ultime 24re: si tratta di due casi con link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 6 sono 37 i casi in più da ieri e tra questi sedici sono casi di rientro, undici con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dalla Spagna, uno dalla Puglia e uno dalla Toscana, quattro casi sono contatti di casi già noti e isolati e quattro casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 17 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono dieci i casi e si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Francia. Un caso contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano quattro casi e di questi tre hanno un link familiare con un caso noto e isolato. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e si tratta di due casi con link dalla Sardegna e uno individuato in accesso al pronto soccorso.