«È stata inoculata la prima dose di vaccino contro COVID-19 allo Spallanzani»

Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma spiega che oggi la prima dose di vaccino contro COVID-19 viene inoculata su un volontario: “Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo. Si inaugura così la classica fase uno – ha dichiarato – che dovrà verificare se la dose di vaccino non darà effetti collaterali al paziente e, soprattutto, se questa dose è immunogenica, se capace cioè di produrre all’interno dell’organismo la creazione di anticorpi. Anticorpi che devono essere neutralizzati, cioè capaci di bloccare la replicazione virale. Dopodiché i cittadini sottoposti alla sperimentazione, fino all’autunno, verranno osservati per 12 settimane. La seconda e la terza fase prevedono la sperimentazione nei paesi nei paesi dove la virulenza è molto più alta rispetto all’Italia, come il Brasile o il Messico”, ha concluso Vaia a UnoMattina Estate.

L’avanzamento della sperimentazione del vaccino allo Spallanzani è stata illustrata anche in una diretta da Nicola Zingaretti: ” Oggi inizia la sperimentazione del vaccino Covid, ricerca portata avanti con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca”. Vaia ha anche spiegato che “Se tutto andrà per il meglio e termineremo questa sperimentazione entro l’anno e se siamo bravi e veloci ora, potremmo avere il vaccino entro primavera prossima in base commerciale. La previsione è questa”. Per i volontari che aderiscono alla sperimentazione è previsto un compenso sotto forma di indennità “adeguata alla vigente normativa”. Circa 700 euro.

