Dopo i 1.198 nuovi casi positivi e i 6 decessi di ieri la situazione aggiornata sul Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: 939 casi e 9 decessi

Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 19 ottobre

Lieve calo dei casi a Roma rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese. Nella Asl Roma 1 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centocinquantasei casi isolati a domicilio e dodici da ricovero. Nella Asl Roma 2 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sessantanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centosette i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano tre decessi di 76, 77 e 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie. Nelle province si registrano 332 casi e tre i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ottantuno i nuovi casi e si tratta di casi con link familiari o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano centoquattro nuovi casi. Nella Asl di Viterbo si registrano centoquattordici nuovi casi e si tratta di trentaquattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e venticinque i casi con link al cluster presso la casa di riposo San Francesco di Farnese dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 68 e 69 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano trentatre nuovi casi e sono casi con link familiari o contatto di un caso già noto

Non rallenta la corsa dei contagi nella provincia di Latina, nonostante l’ordinanza emanata dalla Regione Lazio che – il 9 ottobre – ha anticipato le misure del nuovo Dpcm prevedendo massimo 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle 24 per pub, bar e ristoranti: ieri, infatti, i nuovi casi sono stati 75. “Ho qualche sospetto” che le misure dell’ordinanza “non abbiano sortito effetti”, dice il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, intervistato dall’agenzia di stampa Dire: “Abbiamo anticipato una serie di misure ed effettivamente negli ultimi tre giorni in particolare, compreso oggi, abbiamo registrato una crescita interessante. In ogni caso a livello regionale i dati mettono in luce una crescita dei nuovi positivi che e’ piu’ importante rispetto a quello che sta accadendo a Latina in rapporto alla popolazione. Credo inoltre che le misure da sole non servono a se le persone non le rispettano. Va compreso che il Covid sta avanzando in modo sostenuto”. Sul banchetto nuziale con 82 ospiti organizzato a Pontinia, in provincia di Latina, Casati aggiunge: “Ribadisco le misure esplicano la loro efficacia solo se vengono rispettate. Il problema e’ che non c’e’ una consapevolezza sufficiente da parte delle persone. Gli ospedali non possono interessarsi solo di Covid-19, il rischio e’ quella di abbandonare tutti gli altri pazienti, penso ai pazienti oncologici, i malati cronici e tutti coloro che hanno bisogno del Ssn e delle relative prestazioni che possono essere loro negate qualora si registri un ulteriore crescita del virus”. E l’assessore D’Amato spiega: “”Prosegue il rafforzamento della rete ospedaliera con altri 700 posti. Se non si piega la curva nelle prossime due settimane la situazione sara’ critica”