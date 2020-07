Il bollettino del Coronavirus nel Lazio oggi 21 luglio

I dati del bollettino sull’andamento del coronavirus nella Regione Lazio oggi 21 luglio illustrati dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato: nel Lazio oggi si registrano 6 casi e due decessi. Di questi la metà sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso dalla Romania e uno dalla Moldavia. I decessi sono relativi ad un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I e ad una donna di 89 anni al San Camillo. Avviate le procedure del contact tracing internazionale. Per quanto riguarda le province non si registrano nuovi casi e decessi nelle ultime 24h.

Il bollettino del Coronavirus nel Lazio oggi 18 luglio

Entrando nel dettaglio delle aziende sanitarie nella regione Lazio, nella Asl Roma 2 si registra un nuovo caso nelle ultime 24 ore: è una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in; si segnala inoltre il decesso di un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 3 si registra un decesso nelle ultime 24 ore, di una donna di 89 anni al San Camillo. Nella Asl Roma 6 sono 2 i nuovi casi nelle ultime 24 ore: uno riguarda una donna moldava di rientro dal Paese di origine e un secondo una persona di rientro dalla Romania. Sono state quindi avviate le procedure del contact tracing internazionale.



Il Lazio è stato costretto a far fronte a diversi focolai dalla ripartenza a oggi: esaurito quello più grave, partito dall’istituto di ricovero e cura San Raffaele Pisana, che ha portato a oltre 120 casi e 5 decessi, aveva destato preoccupazione il mini-cluster in un palazzo occupato alla Garbatella, nel cuore di Roma. Poi il caso del ristorante a Fiumicino, dove un inserviente di ritorno dal Bangladesh ha contagiato i colleghi e i proprietari del locale, scatenando una corsa al tampone per molti avventori e quello, minore, in zona Casilino, dove è bastata una cena di classe per far scattare l’allarme.

