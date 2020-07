I dati di oggi 20 luglio nel bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia: oggi 190 nuovi positivi. Risalgono le vittime, oggi sono 13, mentre ieri se ne erano registrate tre. Un dato, quello di ieri, al minimo da febbraio, quando è iniziata l’emergenza. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.

Coronavirus Italia oggi: i dati del bollettino del 20 luglio

I positivi sono quindi in calo per il secondo giorno di fila: 190 oggi, contro i 219 di ieri. Un dato in parte dovuto all'”effetto weekend”: solo 24.253 tamponi testati nelle ultime 24 ore, contro una media giornaliera di oltre 50mila. Il totale sale così a 244.624. Forte aumento invece del numero di decessi (sempre oscillante, per via soprattutto dei ritardi di comunicazione), 13 oggi contro i 3 di ieri, per un totale di 35.058. I guariti sono 213 in un giorno (ieri 143), e arrivano a 197.162. Torna a calare il numero dei malati attuali, 36 in meno oggi contro i 72 in piu’ di ieri, per un totale che scende a 12.404. Mentre dopo il segno meno di ieri, salgono i ricoveri ordinari, di appena 2 unità, 745 in tutto. Ancora in discesa invece le terapie intensive, 2 in meno oggi, 47 in totale, ormai quasi l’1% rispetto al picco massimo con oltre 4.000 posti occupati ad aprile. Delle 13 morti, otto sono state registrate in Lombardia, che registra anche 56 nuovi casi. Non si ferma poi la ripresa dei contagi da Coronavirus in Veneto, dove si registrano altri 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.649 dall’inizio dell’epidemia. Nessun nuovo decesso: il numero delle vittime è fermo a 2.050 (tra ospedali e case di riposo). Con i nuovi focolai sale conseguentemente il numero dei soggetti posti in isolamento domiciliare (+100), che ora tocca quota 1.694. Molti dei nuovi positivi (26) fanno riferimento alla provincia di Padova. Leggero incremento (+2) nei pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti, 132, mentre è stabile, 7, quello dei ricoverati nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda il dettaglio delle regioni, sono 42 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Emilia-Romagna, scoperti nelle ultime 24 ore, quando si sono registrati anche tre morti: uno in provincia di Parma, uno in quella di Piacenza e uno nel Bolognese. Secondo il bollettino della Regione, aggiornato alle 12, i nuovi positivi sono 42, 27 dei quali asintomatici, individuati sulla base di 2.302 tamponi. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, sono 1.298 (32 in più di ieri). Scendono a 6 i pazienti in terapia intensiva (-2 da ieri), mentre salgono a 91 (+10 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Sono invece 885 gli attuali casi positivi al Coronavirus nella Regione Lazio, 175 i ricoverati non in terapia intensiva” e “9 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 701, i deceduti sono 851, il totale dei guariti 6.714 e il totale dei casi esaminati 8.450