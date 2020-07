Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sono sul sito della Protezione civile.

Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 14 luglio

Sono 335 i guariti (ieri 178) che raggiungono un totale di 195.441. In calo gli attuali positivi: sono 12.919, -238 rispetto a ieri. Secondo il dettaglio per regioni i nuovi positivi sono 18 nel Lazio e 30 in Lombardia. Ci sono poi tre nuovi positivi in Piemonte, 19 in Veneto, 6 in Liguria, tre in Friuli Venezia Giulia e uno nella provincia autonoma di Bolzano. In Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 13, in Toscana 4 e uno solo nelle Marche. Quindici sono i nuovi positivi in Sicilia e uno in Sardegna. Le regioni a quota zero positivi sono la provincia autonoma di Trento, la Campania, la Puglia, l’Abruzzo, l’Umbria, la Calabria, la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata. Dei 12.919 casi di attuali positivi, 777 sono i ricoverati con sintomi, 60 (di cui 27 in Lombardia) quelli in terapia intensiva e 12.082 quelli in isolamento domiciliare. I casi di malati ricoverati in terapia intensiva complessivamente sono scesi di cinque unità rispetto a ieri e, oltre alla Lombardia, riguardano altre cinque Regioni: Lazio con 10, Piemonte ed Emilia Romagna con 9, Veneto e Toscana con 2. Delle 114 persone risultate positive al coronavirus, 30 sono in Lombardia, 19 in Veneto e 18 nel Lazio. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Per quanto riguarda il riepilogo regionale, sono 894 gli attuali casi positivi di Covid 19 nel Lazio. Di questi 696 sono in isolamento domiciliare, 188 sono ricoverati non in terapia intensiva, 10 sono ricoverati in terapia intensiva. 846 sono i pazienti deceduti e 6616 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8356 casi. In Calabria invece ad oggi sono stati effettuati 104.142 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.216 (+0 rispetto a ieri, nei quali sono compresi i 26 casi positivi rilevati in Calabria in data 11 luglio e relativi allo sbarco dei migranti avvenuto a Roccella Jonica), quelle negative sono 102.952″. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria.

Salgono a 1.374 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unita’ di crisi regionale si registra un nuovo contagio nella Città Metropolitana di Cagliari. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 94.052 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 4, nessuno in terapia intensiva, mentre 6 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.227 pazienti guariti (+3 rispetto all’ultimo aggiornamento), piu’ altri 3 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Sul territorio, dei 1.374 casi positivi complessivamente accertati, 256 (+1) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 878 a Sassari.

Non si registrano contagi invece oggi in Campania. Su 1.098 tamponi processati nelle ultime 24 ore, nessuno ha avuto esito positivo. Il totale dei casi di Covid-19 resta pertanto pari a 4.779 su 304.517 tamponi eseguiti da inizio emergenza. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. Anche oggi non ci sono decessi (il totale e’ 432) mentre un paziente e’ guarito. Il totale dei guariti in Campania sale a 4.095.