La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.377 contagiati e 672 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia oggi: il bollettino e i dati della Protezione Civile del 1 dicembre

L’andamento dei contagi ripartito nelle regioni: nelle ultime 24ore altri 337 positivi nelle Marche tra i 1.213 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. Nell’ultima giornata sono stati testati 2.349 tamponi che comprendono anche 1.136 nel percorso guariti. Resta alto il rapporto tra positivi e tamponi: 27,78% considerando solo le nuove diagnosi, 14,34% rispetto al totale di tamponi. Il numero più alto di nuovi positivi si è registrato in provincia di Ascoli Piceno (151), seguita dalle province di Pesaro Urbino (93), Ancona (51), Macerata (26), Fermo (6); dieci i casi da fuori regione. In Alto Adige sono 283 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. L’azienda sanitaria provinciale scinde il dato delle nuove positivita’ che sono, 94 su 1.185 tamponi Pcr esaminati e 189 su 2.243 test antigenici eseguiti. In provincia di Bolzano sono 23.871 le persone che hanno contratto il coronavirus su 149.254 soggetti sottoposti a test Pcr dall’inizio dell’emergenza. I decessi salgono a 535 complessivi, 4 in piu’ nella giornata di ieri. Leggero calo dei pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 271, sette in meno rispetto a ieri. I pazienti che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 34, tre in meno rispetto al giorno prima. Il Veneto registra un balzo di 107 decessi di pazienti con Covid nelle ultime 24 ore, che porta il dato complessivo delle vittime a 3.818. I nuovi contagi sono 2.535, numero contenuto se raffrontato con quelli delle ultime settimane, per un totale di 148.127 infetti dall’inizio dell’epidemia. I soggetti attualmente positivi sono 80.997 (+332). Un dato fortemente negativo è quello dei ricoveri in area medica, 2.706, 98 più di ieri, mentre calano le terapie intensive, con 330 posti occupati (-9). Sono 396 (persone di eta’ compresa tra i 4 mesi e i 97 anni), i positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 3.901 tamponi. I nuovi decessi sono 13, dei quali 7 risalenti ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalla Asl L’Aquila e riguardano persone di eta’ compresa tra i 68 e i 99 anni (11 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti): il totale sale a 906. Oggi sono 63 i contagi riferiti a ragazzi sotto i 19 anni: 23 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. La provincia piu’ colpita, oggi, e’ quella de L’Aquila dove si concentra la gran parte dei nuovi casi. Questa infatti la distribuzione territoriale riportata dal bollettino quotidiano diffuso dall’assessorato regionale alla Sanita’: del totale dei casi positivi, 9.211 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+244 rispetto a ieri), 5.450 in provincia di Chieti (+87), 5.714 in provincia di Pescara (+40), 7.590 in provincia di Teramo (+48), 248 fuori regione (+2) e 207 (-25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Sul fronte dei ricoveri la situazione migliora. Stabili, infatti, le terapie intensive (76), mentre scendono i ricoveri in ospedale: 697 i pazienti (-17 rispetto a ieri)