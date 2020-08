La situazione del coronavirus in Lombardia oggi secondo il bollettino della Regione: oggi 94 nuovi casi e un decesso

Coronavirus in Lombardia oggi: il bollettino del 15 agosto

Tra i nuovi positivi la Regione specifica che 10 sono debolmente positivi e 3 sono stati tracciati a seguito di test sierologici. I tamponi effettuat sono 7.028 per un totale complessivo di 1.408.872. I ricoverati in terapia intensiva rimangono stabili a 12. I pazienti in ospedale scendono di 4 unità, arrivando a 149.

Per quanto riguarda la ripartizione per province: a Milano 34 casi di cui 16 a Milano città. Rialzo dei casi nella provincia di Brescia dove si contano 19 nuovi positivi. 10 casi a Mantova. 7 a Varese, 6 a Pavia, 5 a Bergamo. 2 nuovi positivi sia a Sondrio che a Monza e Brianza. 3 a Cremona e 1 a Lecco. Oggi Como e Lodi sono a zero nuovi casi.