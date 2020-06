Il bollettino di oggi 10 giugno della Regione Lombardia registra 99 nuovi positivi al coronavirus e 32 morti. Dall’inizio dell’epidemia i positivi sono 90.680, mentre i decessi 16.349. I tamponi effettuati sono stati 9.305 (totale a 845.618), con un rapporto di 1,1% rispetto ai casi riscontrati. Gli attualmente positivi sono scesi di 44 unita’ (17.857), mentre i guariti/dimessi 507 (56.474). Questi i dati giornalieri del contagio da coronavirus forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 9.848 tamponi, i nuovi positivi erano stati 192, mentre i decessi 15.

Coronavirus in Lombardia: i dati del bollettino di oggi 10 giugno

Salgono leggermente i pazienti affetti da Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia, ma diminuisce sensibilmente il totale di quelli ricoverati. In terapia intensiva, infatti, si contano 2 pazienti in più rispetto a ieri (totale a 98); mentre i ricoverati scendono di 95 a 2.565. Ieri le terapie intensive erano scese di 11 unità, mentre i ricoverati di 48.

