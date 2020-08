Il bollettino del ministero della Salute sull’andamento del coronavirus oggi in Italia e i dati per il 3 agosto della Protezione Civile: ci sono 190 nuovi positivi e cinque morti con 43788 tamponi effettuati Le regioni a zero casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I ricoverati in terapia intensiva sono sempre 41, mentre sono 27 in più i ricoverati con sintomi. Diminuiscono invece di 19 unità le persone in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi ora sono 12482 mentre sono 177 i dimessi o guariti.

Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 3 agosto

Per quanto riguarda il riparto regionale, nel Lazio oggi ci sono 17 nuovi casi di positivi al coronavirus e un decesso. Solo tre casi sono di importazione mentre c’è un focolaio a Cassino con 4 casi legati ad altri due nella ASL Roma 3. In Lombardia si registrano 44 nuovi positivi oggi e 3 decessi, 16 casi solo a Milano città. In Veneto si registrano 20 nuovi casi di coronavirus: il totale dei contagiati è di 20.253. Un decesso nelle ultime 24 ore porta il totale nella regione a 2.077. Gli attuali positivi sono 1.065, 14 in più rispetto a ieri.

I soggetti in isolamento sono 4.160. Aumentano i ricoveri nei reparti non critici, che sono 119 (+7) di cui 32 positivi (+7). Le terapie intensiva continuano a segnare 7 ricoverati di cui 5 positivi (+1). Nelle Marche su 1154 tamponi nelle ultime 24 ore ci sono due casi di positivi registrati in provincia di Pesaro Urbino. In Puglia su 2.407 tamponi processati per l’infezione da Covid-19, oggi si registrano sette casi positivi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 246.581 test, sono 3.971 i pazienti guariti, 131, invece, i casi attualmente positivi di cui 22 ricoverati negli ospedali in calo rispetto ai 23 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.655. Sono due i nuovi casi di coronavirus segnalati in Umbria nell’ultimo giorno, 1.477 totali.

Uno di fuori regione e l’altro segnalato su Perugia. Emerge dai dati sul sito dedicato della Regione. Nessun nuovo decesso. In Abruzzo oggi 3 nuovi positivi al coronavirus. Sono ancora ricoverati in ospedale 18 pazienti anche se in terapia non intensiva mentre uno si trova in terapia intensiva. In Toscana oggi 11 casi in più rispetto a ieri (8 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 434.741, 2.673 in piu’ rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 405, +1,8% rispetto a ieri. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 89 anni, in provincia di Grosseto. In Campania ci sono due nuovi casi, come in Calabria. In Piemonte ci sono otto nuovi casi e un decesso.

