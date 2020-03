Coronavirus e immunità di gregge: perché “lasciare infettare tutti” non è una buona idea

Per «herd immunity», in italiano «immunità di gregge», si intende il principio secondo cui la catena dell’infezione può essere interrotta quando un grande numero di cittadini è immune a una malattia. Nel caso del coronavirus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19 l’idea è che un numero sufficiente di persone dovrà contrarre il virus e guarire. Come abbiamo spiegato, la strada scelta (finora, e solo a parole) dal Regno Unito è in realtà la distorsione di un concetto sanitario pensato per schermare la popolazione. Poi c’è anche da dire che non si capisce perché dopo aver fatto la Brexit promettendo fondi per la sanità l’UK non si sia invece ancora attivata nella direzione migliore (forse perché era una fregnaccia?). In ogni caso, spiega oggi Paolo Bonanni, professore di Igiene presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze, al Corriere della Sera, l’immunità di gregge si raggiunge in presenza di un vacino che consente di immunizzare il maggior numero di persone.

«La copertura vaccinale deve essere alta dovunque e se i virus con cui abbiamo a che fare (come il coronavirus) vengono dal mondo animale, la completa eliminazione è pressoché impossibile. Il vaiolo era un virus solo umano. Anche la poliomielite lo è, infatti è stata quasi totalmente debellata».

Puntare su un’immunità di gregge «spontanea» è rischioso?

«Significherebbe lasciare circolare il virus senza misure di contenimento e avere un carico di morti intollerabile, per non parlare della situazione degli ospedali. Noi tuteliamo prima di tutto la vita umana con le armi a disposizione e per ora abbiamo solo l’isolamento e il distanziamento sociale. Con un virus di tipo nuovo entrano in gioco anche variabili sconosciute: non sappiamo se l’immunità sarà permanente e, anche se lo fosse, dovremmo valutare se il patogeno muti, come fa l’influenza».

Quante persone dovrebbero ammalarsi (o meglio, vaccinarsi) per arrivare all’immunità di gregge?

«Il numero dipende dagli agenti patogeni e dal loro “valore di R0″, la contagiosità o “tasso di riproduzione”, cioè quante persone ogni infetto è in grado di contagiare. Con il morbillo, che ha un Ro di circa 15, bisogna raggiungere coperture altissime perché bastano poche persone per continuare la trasmissione».