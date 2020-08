«Coronavirus: i malati gravi aumentano»

Il professor Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Oncoematologia Pediatrica del Bambin Gesù e membro del Comitato tecnico scientifico oltre che presidente del Consiglio superiore di sanità, in un’intervista al Messaggero dice che i malati gravi di COVID-19 aumentano e che è necessario tornare a rispettare le regole del distanziamento sociale:

«Se veniamo meno ai principi che ci hanno portato fuori da quella che era la fase critica, rischiamo di fare tornare il sistema sanitario nazionale e il Paese in una significativa difficoltà. Il virus ha continuato a circolare. È bastato allentare un attimo l’attenzione e c’è stata la ripresa del numero dei contagi. Non solo: per quanto l’età dei casi positivi si sia abbassata, c’è stato anche un incremento dei malati gravi. Questo lo vediamo ormai ogni giorno, comprese le ultime 24 ore».

Servirebbero più severità e puntualità nel fare rispettare le regole?

«Personalmente credo molto di più nel convincimento e nella persuasione delle persone, rispetto a misure coercitive o a provvedimenti di carattere punitivo. Questo detto, però è chiaro che non possiamo pensare che la scarsa responsabilità di pochi metta poi a repentaglio e a rischio la salute di molti. L’appello è a considerare sempre come preminente il rispetto di se stessi, degli altri e della memoria di chi non ce l’ha fatta. Bisogna avere sempre bene in testa che questo è un problema che continua a esistere. La capacità di conviverci dipende largamente da ognuno di noi, fino a quando non ci sarà un vaccino disponibile. Più saremo in grado di farlo nella maniera più opportuna e prudente, più sarà meglio per tutti».

Giusto spiegare alla gente cosa sia giusto fare, ma poi le regole in qualche modo vanno fatte rispettare.

«Ovviamente, come tutte le regole, ogni volta che ci sono, vanno rispettate e vanno considerate le strategie perché questo rispetto sia garantito»