Luciana Lamorgese risponde a Salvini che l’aveva definita “criminale”

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese finalmente batte un colpo annunciando al Tg1 il ricorso del governo avverso l’ordinanza-spettacolo del Pascià della Sicilia Nello Musumeci e risponde anche a una domanda su Matteo Salvini, che nei giorni scorsi l’aveva definita “criminale”: «Il senatore Salvini ha davvero superato ogni limite consentito, dimostrando uno scarso rispetto per le istituzioni e per questa amministrazione di cui tra l’altro è stato ministro».

Ieri intanto il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha annunciato una multa per il Capitano per l’esibizione senza mascherina ma con maglia della squadra di casa neopromossa in A, cosa che ha fatto arrabbiare anche gli ultras: “Ho dato incarico ai vigili urbani di fare una relazione sulla mascherina mancata di Matteo Salvini e degli altri e se, come emerge dalle immagini, si dimostra il mancato rispetto delle regole, sarà sanzionato”, ha detto il primo cittadino riferendosi alla manifestazione in via Traiano del leader della Lega. “Peraltro non ho autorizzato quella manifestazione che non si è svolta nel bar, ma all’esterno, tant’è che c’erano contestatori. Andava chiesta l’autorizzazione al sindaco, cosa che non è stata fatta”. Mastella ha accusato Salvini anche di scorrettezza nei confronti di altre forze politiche, “perché abbiamo deciso di individuare delle zone da dedicare alle manifestazioni e abbiamo chiesto agli altri di aspettare le nostre decisioni”.

