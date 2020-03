Coronavirus: cosa succede con antibiotici, Ibuprofene, paracetamolo e vitamina C

Il Corriere della Sera oggi spiega cosa succede con il Coronavirus e alcune categorie di farmaci come gli antibiotici, l’ibuprofene, il paracetamolo e riepiloga anche cosa succede con i farmaci contro l’ipertensione e la vitamina C. Alle domande risponde Francesco Menichetti, direttore malattie infettive dell’Università di Pisa:

Gli antibiotici possono facilitare il contagio?

«No, chi sta assumendo antibiotici su prescrizione medica deve continuare a farlo osservando con rigore le indicazioni ricevute. Non c’è alcuna evidenza che prenderli esponga a maggior rischio. Anche dal punto di vista teorico è un’ipotesi poco credibile. C’è la diffusa convinzione che l’antibioticoterapia butti giù, diminuisca le difese. È sbagliato crederlo, non c’è nessun effetto immunosoppressivo. Gli antibiotici vanno sempre presi su indicazione del medico e con la corretta posologia e durata solo in caso di infezione da batteri, non virale». Prendere l’antinfiammatorio ibuprofene, farmaco da automedicazione, può essere pericoloso?

«L’Organizzazione mondiale della sanità avverte che chi sospetta un contagio da coronavirus non dovrebbe assumere ibuprofene senza consultare il medico anche se non ci sono studi recenti che collegano questo antinfiammatorio, della classe dei Fans (antinfiammatori non steroidei), all’aumento dei tassi di mortalità. L’agenzia dell’Onu è intervenuta dopo aver ricevuto dalle autorità francesi la segnalazione sul rischio di assunzione di antinfiammatori non steroidei, i Fans, legata a Covid-19. Il timore nasce dal fatto che in teoria questi farmac hanno un effetto di depressione della risposta immunitaria».

Di fronte a un’influenza stagionale è quindi meglio ricorrere alla tachipirina (paracetamolo) invece che all’ibuprofene. Così come non ci sono evidenze che la Vitamina C protegga in qualche modo o maniera da SARS-COV-2 e da COVID-19, anche se c’è chi lo sostiene.