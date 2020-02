Il caso sospetto di Coronavirus all’aeroporto di Tessera

Il Gazzettino racconta oggi che all’aeroporto Marco Polo di Tessera ieri mattina una giovane donna è stata fermata dai volontari della Croce Rossa che, col termometro laser, le hanno misurato la febbre,come a tutti gli altri passeggeri in arrivo ai varchi internazionali, e hanno verificato che aveva la temperatura oltre i 37,5 gradi centigradi. È scattata così la seconda fase del protocollo, sono intervenuti i medici del servizio dell’aeroporto intercontinentale e, dopo un’anamnesi, hanno chiamato l’ambulanza che ha trasportato la giovane al Pronto soccorso dell’Angelo.

La donna proveniva da Hong Kong con un volo diretto per Parigi e da lì è ripartita arrivando allo scalo veneziano. A Parigi i controlli non sono sistematici e ferrei come negli aeroporti e nei porti italiani, lì di solito gli addetti salgono in aereo all’arrivo e chiedono come vadano le cose e se qualcuno senta di avere la febbre. A Tessera, invece, il protocollo che è stato preso ad esempio anche dagli altri scali italiani, prevede appunto la misurazione della febbre a tutti i viaggiatori in arrivo dall’estero.

Se, poi, si tratta di persone giunte dalla Cina, da Hong Kong e paesi limitrofi, il livello d’attenzione, in caso di febbre oltre i 37,5 gradi centigradi, sale immediatamente e ulteriormente fino all’invio del passeggero all’ospedale dove viene sottoposto a tutti gli esami per capire se si tratti di un banale stato di raffreddamento o di un contagiato dal nuovo coronavirus.