Coprifuoco alle 20 e lockdown a Pasqua: cosa può chiudere se salgono i contagi

Il Dpcm Draghi entra in vigore domani. Ma le misure messe in atto, dopo i 22.865 nuovi contagi, con 339 morti, registrati nel bollettino di ieri, sembrano ormai già obsolete. Cosa può succedere se non si riesce a contenere la curva epidemiologica? Le restrizioni per Pasqua con il coprifuoco anticipato

Durante l’ultimo vertice, quello di martedì, il capo dell’Istituto superiore della Sanità Silvio Brusaferro ha ipotizzato una zona “giallo intenso”, che prevederebbe il coprifuoco anticipato alle 20 e la chiusura di alcuni negozi. Inoltre, come è già avvenuto per il periodo delle festività natalizie, i fine settimana e i giorni delle feste pasquali prevederebbero il lockdown. Spiega il Messaggero:

Sul tavolo del vertice, si diceva, Brusaferro ha gettato l’ipotesi del “giallo intenso” con il coprifuoco alle 20 in tutte le Regioni. Ma la decisione è stata rinviata per i timori legati all’impatto che questa misura avrebbe sulle attività commerciali: dovrebbero chiudere le serrande alle 19. Altra stretta analizzata è la replica del sistema dei giorni festivi e prefestivi in rosso (Pasqua e Pasquetta incluse), già utilizzato tra Natale e la Befana. Traduzione: negozi, bar e ristoranti chiusi, confini comunali sbarrati, tutti costretti a restare a casa: si esce solo per ragioni di necessità, salute e lavoro. «Se la situazione dovesse precipitare», dice chi per il governo segue il dossier, «sarà inevitabile varare sia il coprifuoco, sia i week-end in rosso». E addio, tra l’altro, ai cinema e teatri aperti dal 27 marzo.

Sarebbe, secondo quanto sperano gli esperti, l’ultima vera stretta chiesta agli italiani prima della svolta. Un mese di sacrifici fino a che il ritmo della campagna vaccinale, così come progettata da Figliuolo, non dia i risultati sperati. In ogni caso il presidente del Consiglio Draghi non deciderà immediatamente di imporre nuove restrizioni. Non dopo aver appena varato un DPCM. I cittadini sono stanchi e le misure calate dall’alto e all’improvviso non verrebbero sicuramente capite. Secondo il Corriere i provvedimenti, oltre al coprifuoco anticipato, potrebbero riguardare la chiusura di negozi e centri commerciali, ma anche imporre nuovi limiti agli spostamenti: