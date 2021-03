Dopo i 20.884 nuovi contagiati e i 347 decessi di ieri l’andamento di oggi dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 4 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Il bollettino di oggi 4 marzo sul Coronavirus in Italia

I dati dei contagi suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 124 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 119 riguardanti residenti, su un totale di 1.134 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. I Comuni con più casi sono Matera (34), Potenza (21), Montescaglioso (12). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 107 (-4): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 6 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 27 nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 7 in Terapia intensiva. Immutato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, 10. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 245.100 tamponi molecolari, di cui 226.635 sono risultati negativi, e sono state testate 149.988 persone. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 919 (206 in provincia di Macerata, 437 in provincia di Ancona, 117 in provincia di Pesaro-Urbino, 72 in provincia di Fermo, 61 in provincia di Ascoli Piceno e 26 fuori regione. In Toscana sono 1.239 in casi più rispetto a ieri. I decessi sono 23, 16 uomini e 7 donne. I ricoverati sono 1.202 (10 in più rispetto a ieri), di cui 173 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 23 nuovi decessi: 16 uomini e 7 donne con un’età media di 81,5 anni.