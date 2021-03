I nuovi contratti pubblici di Draghi: aumento di 107 euro e smartworking

Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha detto fin dal primo giorno, lasciando piacevolmente sorpresi i sindacati. All’uscita del suo primo incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, annunciando le consultazioni con tutti i gruppi parlamentare e – si badi bene – con le parti sociali. Ecco, ieri lo ha fatto per la prima volta ufficialmente, incontrando a Palazzo Chigi – insieme al ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta – i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. E ha detto:

Nel corso delle consultazioni ho avuto modo di esprimervi quanto tenga a questo confronto e a questo dialogo. Oggi (ieri) è la prima occasione formale di incontro dopo la formazione del governo e vi ringrazio molto. Voglio ringraziare il ministro Brunetta, che ha preparato questo patto. Grazie ancora alle Confederazioni qui presenti. Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Se il primo funziona, funziona anche la seconda. In caso contrario, la società diventa più fragile, più ingiusta. Per questo bisogna considerare questo ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. Questo è ancor più vero con la pandemia, se pensate alla capacità e al sacrificio dei medici, degli infermieri, degli insegnanti, delle forze dell’ordine, del personale degli enti territoriali e statali nel fornire i servizi essenziali.

I nuovi contratti pubblici, cosa cambia

Tutti sono usciti dall’incontro soddisfatti, le parti del governo e quelle dei sindacati. Una piccola rivoluzione della PA è in atto, e -qualcuno direbbe “era anche l’ora”, dato che tutto è così come è da circa 20 anni. Eppure il mondo è cambiato, soprattutto negli ultimi mesi. Per questo è entrato di diritto lo smartworking, e già questa è una rivoluzione. Come lo è la formazione informatica e digitale che dovrà accompagnare questa transizione e che l’Ente pubblico – garantisce – assicurerà.

