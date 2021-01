Conte ha pubblicato una storia su Facebook per il gruppo “Conte premier – Renzi a casa!”. Ma…

L’hanno vista davvero in pochi perché è sparita. Però lo staff media di Conte non nega sia stata pubblicata. Dice solo di non entrarci niente. E di stare cercando di capire cosa sia successo

L’hanno vista davvero in pochi la storia pubblicata su Facebook dal profilo ufficiale di Giuseppe Conte in cui sarebbe stata sponsorizzata l’iscrizione ad un gruppo: “Conte Premier Renzi a casa”

Il gruppo esiste davvero, è pubblico, è stato creato da poco ed è collegato alla pagina Facebook Infopolitica:

Il fatto è che sono davvero poche le prove che la storia sia stata pubblicata. Come nella canzone La donna Cannone “Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì, Altri giurarono e spergiurarono che non erano rimasti lì”. Restano solo degli screenshot, pochi in verità. E una replica dello staff media di Palazzo Chigi che all’Adnkronos racconta la storia più vecchia del mondo: non è escluso che il profilo Facebook del premier sia stato hackerato, dice l’agenzia spiegando che lo staff di Conte nega di aver pubblicato la storia, ma non che sia stata pubblicata. Infatti Dario Adamo, il responsabile media poi aggiunge “Stiamo facendo verifiche per capire cosa è successo ma io e il mio staff siamo estranei alla cosa”. Insomma risposta dello staff è la prova più concreta di quello che non si può più verificare direttamente. Un comunicato più esaustivo sempre di Adamo conferma l’ipotesi di hackeraggio: