Giuseppe Conte e Salvini che non si fa trovare durante l’emergenza Coronavirus

In questi due spezzoni tratti da Non è l’Arena possiamo ammirare prima Matteo Salvini che dice che “qualcuno non ha fatto quello che doveva per incapacità, ignoranza o scelta politica” sul Coronavirus e dice che “è mio dovere denunciarlo”, dopo aver iniziato dicendo che lui collabora con tutti…

Difficile accettare che le prime regioni coinvolte nell’emergenza siano proprio quelle dove si millanta una sanità d’eccellenza, guidate dalla Lega che dice di chiudere porti, di bloccare sbarchi e di fare di testa propria.

Il paradosso è che in Tribunale finirà lui.#nonelarena pic.twitter.com/vwglZc7xtY — irene (@lievemente) February 23, 2020

Successivamente interviene invece Giuseppe Conte dice che Salvini era in tv ma lui non è riuscito a raggiungerlo e a parlargli di persona, “e quindi Salvini era stato informato e mi è stato riferito che condividesse le misure di ieri”.

Il presidente @GiuseppeConteIT smentisce la narrazione salviniana basata sulle eventuali misure drastiche da prendere subito (procurato allarme?) e sulla millantata collaborazione e presenza per il #coronavirus

Insomma, gli ha fatto fare la solita #figuradiguano #nonelarena pic.twitter.com/cUkhZkAih1 — irene (@lievemente) February 23, 2020

