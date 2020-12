La storia di Conte al ristorante il 31 ottobre smentita dai proprietari del ristorante

Ieri Dagospia ha pubblicato l’audio, anonimo, di una donna che accusa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino di aver cenato il 31 ottobre al ristorante nonostante il divieto di apertura imposto dal DPCM Coronavirus: “Il 31 ottobre alle 20.30 Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Palladino erano a cena in un noto ristorante stellato in zona piazza Montecitorio nonostante il coprifuoco: è lui il primo a trasgredire il Dpcm”. Palazzo Chigi ha diffuso una nota che smentiva la notizia: si tratta di “notizie false, destituite di ogni fondamento, a carattere gravemente diffamatorio”. Si precisa che “l’ultima volta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha cenato nel ristorante indicato dalla presunta testimone risale alla fine di settembre. Anche le altre notizie riferite nella comunicazione audio sono completamente false e diffamatorie. E’ falso che la sera del 31 ottobre la scorta del presidente Conte stazionasse davanti al detto ristorante ed è falso che l’auto del presidente Conte sia un’Audi elettrica”. Il ristorante in questione è “Achilli al Parlamento”, enoteca in via dei Prefetti, spiega il Fatto Quotidiano, che ha anche parlato con i proprietari che negano che Conte fosse presente e che il ristorante fosse aperto:

I proprietari dell’enoteca frequentata da molti politici però negano tutto: “Da quando è entrato in vigore il Dpcm a cena non è mai venuto nessuno e mai abbiamo somministrato alcolici – spiega al Fa t t o il responsabile Mario Falco Romano – e questo vale per Conte o per qualunque cittadino. Siamo solo aperti a pranzo o la sera per il commercio a de ttaglio”. Conte e la compagna sono clienti dell’enoteca: “L’ul -tima volta che sono venuti qua era il 25 settembre, giorno del compleanno di Olivia”, racconta il proprietario. Una ricostruzione confermata anche da Palazzo Chigi che, dopo aver controllato l’agenda del premier, ha precisato che l’ultima volta che il premier ha cenato lì “risale a fine settembre”. Il proprietario dell ’enoteca spiega che non avvierà alcuna azione legale nei confronti di chi ha diffuso l’audio perché “non sappiamo nemmeno chi è questa Beatrice”.