Motivandolo con le responsabilità del ruolo dovute alla popolosità della città e all’enorme massa di turisti che ogni anno la visitano, i consiglieri del Comune di Roma stanno per votare un aumento dei loro stessi stipendi. Oggi la discussione in commissione Bilancio e Statuto, poi – se non ci saranno intoppi, cosa probabile – il testo verrà discusso martedì in Campidoglio. Attualmente gli eletti all’Assemblea capitolina guadagnao tra i 1.900 e i 2.000 euro al mese, ma dopo l’approvazione potrebbero arrivare a guadagnarne fino a 3.500. L’atto punta infatti a “prevedere che per i consiglieri capitolini si possa equamente commisurare una indennità di funzione al 45% dell’indennità del sindaco”. Le condizioni per ottenere questo “aumento” – direttamente dalle casse del bilancio di Roma Capitale – sono elencate nel testo da approvare: bisogna garantire “un numero di presenze mensile pari a 20 tra sedute di Assemblea capitolina e commissioni consiliari” e non mancare ad “almeno il 60% dei consigli”.

I consiglieri del Comune di Roma voteranno per aumentarsi lo stipendio

Gli step successivi – secondo quanto riporta Repubblica – prevedono un decreto del Ministero dell’Interno, che dovrebbe a quel punto sancire definitivamente che gli stipendi dei 48 consiglieri comunali saliranno a 5.175 euro lordi al mese nel 2022 per poi assestarsi sui 6.120 euro lordi tra due anni. Nel testo viene citato espressamente il numero di cittadini di Roma, 2.808.293, che quindi rendono la proporzione di rappresentanza al Campidoglio pari a un consigliere ogni 60mila abitanti. Sui turisti, invece: “Roma esprime al massimo la propria vocazione di città internazionale tanto da registrare nel 2019 un numero pari a 19.454.354 arrivi e 46-539.097 presenze”.