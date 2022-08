“Bambola pechinese”: lo scherno del consigliere di Fratelli d’Italia nei confronti di Marianna Madia

Un insulto decisamente poco lusinghiero è stato rivolto dal consigliere comunale di Cerveteri ed ex sindaco di Civitavecchia Giovanni Moscherini (Fratelli d’Italia) all’ex ministra del Pd Marianna Madia, che era in provincia di Viterbo per la campagna elettorale. “Bambola pechinese”, questo è il modo in cui Moscherini ha apostrofato l’ex ministra dem.

Lo scherno di Moscherini è stato immediatamente denunciato da Madia con un video su Twitter, in cui l’ex ministra rivolgendosi alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha scritto: “Trova giusto che in campagna elettorale, nel bel mezzo del corso di Civitavecchia, un suo consigliere mi abbia insultata? Siamo entrambe madri di figlie femmine, quale società costruiamo per le bambine che crescono nel nostro Paese? Non è sufficiente un partito a guida femminile per avere una classe dirigente rispettosa delle donne”.

Pronta la replica del meloniano Moscherini alla pioggia di critiche che gli è piovuta addosso: “Se la sinistra punta su questi temi per fare campagna elettorale per le politiche sta messa molto male – afferma il consigliere comunale di Cerveteri – Non ho insultato o offeso nessuno, ho fatto soltanto una battuta, in relazione alla legge sui porti alla quale ha lavorato anche la Madia e che ritengo non essere affatto una buona legge”.

Cara Giorgia Meloni, un tuo consigliere oggi mi ha insultata per strada. Da madre a madre, ho una domanda per te pic.twitter.com/48fJxAVBcY — Marianna Madia (@mariannamadia) August 29, 2022

La solidarietà di Pd e Italia Viva a Marianna Madia

Dopo aver denunciato l’episodio, Marianna Madia ha ricevuto l’immediata solidarietà di alcune compagne di partito, tra cui Valeria Valente e Cecilia d’Elia. Molti, nel frattempo, hanno fatto notare come il consigliere Moscherini, autore dell’insulto, sia stato arrestato per tentata estorsione e condannato per consulenze illegittime, oltre ad aver già pronunciato in passato male parole ai danni della sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.

“Le deputate e i deputati del Pd sono accanto a Marianna Madia insultata da un consigliere comunale di Cerveteri di Fratelli d’Italia durante la campagna elettorale a Civitavecchia. Un episodio che la dice lunga sul rispetto delle donne che c’è in quel partito. Ci aspettiamo le parole di scusa della leader del partito, onorevole Meloni”, ha scritto Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

E le ha fatto eco la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei, che in una nota ha scritto: “Esprimo piena solidarietà alla deputata Maria Anna Madia per l’ignobile insulto ricevuto oggi dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gianni Moscherini, mentre si trovava a Civitavecchia per una giornata di campagna elettorale. Episodi del genere confermano quanto ci sia ancora da fare in questo Paese per raggiungere una parità di genere non solo formale ma sostanziale, anche nei comportamenti. Spero che il consigliere Moscherini abbia compreso la gravità e l’entità di ciò che ha proferito nei confronti dell’onorevole Madia e che possa presentare quanto prima le sue scuse”.