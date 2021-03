“Sì è un condono”, ha ammesso ieri Mario Draghi in conferenza stampa parlando dello stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 5mila euro, fino al 2011 e solo per chi ha redditi sotto i 30mila euro. Ma se fosse stato per Salvini…

“Sì è un condono”, ha ammesso ieri Mario Draghi in conferenza stampa parlando dello stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 5mila euro. Ma se fosse stato per Salvini la cancellazione avrebbe riguardato tutti, e non solo chi ha redditi sotto i 30mila euro. E le cartelle cancellate avrebbero riguardato gli anni che vanno dal 2000 al 2015 invece dell’arco temporale poi approvato, che si ferma al 2011. Draghi ha comunque fatto una concessione alla Lega e a Forza Italia. Anche questa con un “ma”. Ecco quale.

“Sì, è un condono”, ma…: come Draghi ha stoppato le richieste della Lega sullo stralcio delle cartelle

Draghi in conferenza stampa ha spiegato: “Questo in effetti è un condono ma di multe di oltre 10 anni fa, che noi abbiano contenuti nell’importo di 5000 euro” che al netto di sanzioni varie “corrispondono circa a 2500 euro” e “dentro un tetto, uno scaglione di reddito per cui questo azzeramento” permette “all’amministrazione di perseguire la lotta all’evasione in modo più efficiente”. Cosa è successo prima? Il partito di Matteo Salvini, prima del Consiglio dei ministri, ha puntato i piedi, chiedendo che lo stralcio delle vecchie cartelle risalenti al 2000-2015 e fino a 5000 euro riguardasse tutti, e non solo i redditi più bassi. La proposta di mediazione messa sul tavolo dal presidente del Consiglio e dal ministro dell’Economia Daniele Franco -ridurre l’arco temporale al 2011 inserendo un tetto fissato a 30mila euro di reddito Irpef- non è piaciuta alla Lega, decisa da subito a rispedire la proposta al mittente. Ma Draghi avrebbe tenuto il punto, e come spiega Adnkronos avrebbe detto chiaro che, così come era stata congegnata la norma, avrebbe avuto profili riconducibili all’evasione fiscale più che a un semplice condono. La Lega però era convinta a non arretrare.

Monica Guerzoni sul Corriere spiega che le posizioni delle forze di maggioranza erano diametralmente opposte con Partito Democratico e Leu che chedevano di ripulire il “magazzino” solo per i crediti esattoriali inesigibili, perché collegati a imprese fallite o contribuenti defunti. Il dem Andrea Orlando aveva spiegato che “Noi possiamo reggere solo una cosa chirurgica e limitata basata sulla inesigibilità di queste cartelle”, mentre Salvini era deciso a tenere il punto. A quel punto interviene Draghi:

Il governo è spaccato in due, la distanza tra sinistra e destra appare abissale e Draghi si fa sentire. «Già si capisce poco perché una misura del genere debba stare in un provvedimento sull’emergenza — prende posizione il premier —. Oltre proprio non si può andare». Anche perché Orlando minaccia lo strappo: «Se arriviamo in Cdm senza un accordo e portiamo la discussione al tavolo, noi chiediamo lo stralcio della norma. Non tirate troppo la corda»

Così c’è stato quindi un lungo confronto tra la delegazione leghista e il presidente del Consiglio -gli altri ministri sono rimasti fuori attendendo l’inizio del Cdm- che ha fatto slittare di altre due ore e mezzo il Consiglio, inizialmente previsto alle 15 ma poi slittato alle 18.30 proprio per il nodo cartelle. Alla fine c’è stata una mediazione, in cui Draghi e Franco sembrano aver avuto la meglio. Passa infatti il tetto ai redditi Irpef fino a 30mila euro, solo per loro ci sarà la cancellazione delle vecchie cartelle fino a 5mila euro. L’arco temporale arriva al 2011, ma -è qui la concessione fatta alla Lega ma anche a Fi – si estenderà fino al 2015 grazie alla riforma per l’efficientamento del sistema della riscossione che il Parlamento sarà chiamato a varare. La Stampa spiega che il Carroccio ha sbandierato come una vittoria la riforma, ma che in realtà era già prevista da tempo:

Dopo il Consiglio la Lega canta vittoria, sottolineando di aver ottenuto come rapida contropartita un decreto per la riforma di tutto il sistema delle riscossioni. In realtà la proposta è sul tavolo da tempo, e prevede la fusione fra Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il primo passo – voluto dal governo Renzi – fu l’abolizione di Equitalia. Ora il progetto, sponsorizzato dallo stesso Ruffini, è quello di fondere una volta per tutte le due strutture, e far parlare compiutamente le banche dati

Subito dopo, in conferenza stampa, a chi gli domanda della Lega Draghi risponde: “Oggi è un momento di grande condivisione. È chiaro che tutti i partiti entrati in questo governo lo hanno fatto portandosi un’eredità di convinzioni e annunci fatti nel passato, tutti hanno bandiere identitarie, quindi si tratta man mano di chiedersi quali sono quelle bandiere identitarie di buon senso e quelle a cui si può rinunciare senza fare danno né alla propria identità né all’Italia”. Repubblica spiega che Draghi ha dovuto cedere al compromesso, e anche perché, ma che non avrebbe voluto inserire il provvedimento nel Decreto Sostegni: